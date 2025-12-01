La activación del Plan de Navidad en Sevilla se presenta este año con más obras de lo aconsejable que complican el acceso de peatones y vehículos por el casco antiguo

El centro de Sevilla se parece más a una trinchera de guerra con la cantidad de obras que tienen las calles levantadas. La activación del Plan de Navidad en Sevilla se presenta este año con más obras de lo aconsejable que complican el acceso de peatones y vehículos por el casco antiguo. La lista de calles con zanjas y vallas asciende prácticamente a una decena, sobre todo en las zonas más comerciales y afectan a dos aparcamientos rotatorios clave: el de la Plaza de la Concordia y el de Sor Ángela de la Cruz.