El cordero se convierte en uno de los productos más buscados con la llegada de la Navidad, ocupando un lugar destacado en los mostradores del Supermercado Mas. Según explica Ezequiel, encargado de la carnicería, durante estas fechas aumenta notablemente la venta de este producto, impulsada por las comidas y cenas familiares propias de las fiestas.

Uno de los aspectos que más consultan los clientes es la diferencia entre el cordero lechal y el cordero recental. El primero es de menor tamaño y se alimenta exclusivamente de leche, lo que da como resultado una carne más tierna y de sabor suave. El recental, por su parte, es un animal algo más grande, alimentado también con pienso, ofreciendo una carne más firme y con mayor intensidad de sabor.

Las piernas y paletillas al horno son las opciones más demandadas, junto a las chuletas a la plancha o fritas. Su variedad de cortes y formas de preparación convierten al cordero en una elección habitual para los menús navideños.