La Policía Local ha activado desvíos de tráfico alrededor de las 18:10 horas y ha procedido al corte total de una de las vías principales de Sevilla, que afecta al tráfico de manera muy importante para garantizar la seguridad de conductores y peatones. Técnicos del Servicio de Parques y Jardines trabajan ya en la zona para retirar el ejemplar y evaluar la estabilidad del resto de árboles próximos