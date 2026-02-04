Cortada totalmente la Avenida de la Palmera por riesgo de caída de una palmera
La Avenida de la Palmera, uno de los principales ejes del tráfico en Sevilla, registra este miércoles restricciones de circulación debido al riesgo de caída de una palmera
La Policía Local ha activado desvíos de tráfico alrededor de las 18:10 horas y ha procedido al corte total de una de las vías principales de Sevilla, que afecta al tráfico de manera muy importante para garantizar la seguridad de conductores y peatones. Técnicos del Servicio de Parques y Jardines trabajan ya en la zona para retirar el ejemplar y evaluar la estabilidad del resto de árboles próximos