El descarrilamiento de un tranvía en Milán deja un muerto y 40 heridos
El accidente ocurrió este viernes por la tarde sobre las 16:00 en el centro de la ciudad italiana
Un grave accidente de transporte público ha sacudido este viernes la ciudad de Milán, cuando un tranvía descarriló en pleno centro causando un muerto y cerca de 40 heridos de diversa consideración. El siniestro se produjo en torno a las 16.00 horas en una de las zonas más transitadas de la capital lombarda, mientras el vehículo realizaba su recorrido habitual entre la estación central y Porta Génova.