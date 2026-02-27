Un grave accidente de transporte público ha sacudido este viernes la ciudad de Milán, cuando un tranvía descarriló en pleno centro causando un muerto y cerca de 40 heridos de diversa consideración. El siniestro se produjo en torno a las 16.00 horas en una de las zonas más transitadas de la capital lombarda, mientras el vehículo realizaba su recorrido habitual entre la estación central y Porta Génova.