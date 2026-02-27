FÚTBOL
El accidente ocurrió este viernes por la tarde sobre las 16:00 en el centro de la ciudad italiana

27 de febrero 2026

Un grave accidente de transporte público ha sacudido este viernes la ciudad de Milán, cuando un tranvía descarriló en pleno centro causando un muerto y cerca de 40 heridos de diversa consideración. El siniestro se produjo en torno a las 16.00 horas en una de las zonas más transitadas de la capital lombarda, mientras el vehículo realizaba su recorrido habitual entre la estación central y Porta Génova.

