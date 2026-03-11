El Sevilla Fútbol Club se ha ejercitado este miércoles en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con el punto de mira puesto en el duelo del próximo domingo ante el FC Barcelona. La nota positiva la han puesto Neal Maupay y César Azpilicueta, quienes se han ejercitado a las órdenes de Matías Almeyda. Las bajas por lesión continúan siendo Marcao, Kike Salas y Peque Fernández, que merman la rotación del técnico bonaerense.