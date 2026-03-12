A poco más de tres días de enfrentarse al Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou, el Sevilla Fútbol Club continúa preparando uno de los duelos más complejos de toda la temporada. De no haber complicaciones, Matías Almeyda podrá contar con todos sus futbolistas excepto con los lesionados Marcao, Kike Salas y Peque Fernández, mientras que Neal Maupay y César Azpilicueta continúan sumando sesiones con el grupo.