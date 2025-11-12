Entrenamiento Sevilla FC 12 de noviembre de 2025
Matías Almeyda ha dirigido una sesión con catorce ausencias
El Sevilla Fútbol Club ha entrenado por segunda vez en este parón de selecciones con catorce bajas: ocho internacionales y seis jugadores que se ejercitan al margen. Destaca la ausencia de Marcao, quien se encuentra realizando trabajo específico en solitario. Matías Almeyda ha tenido que tirar de distintos canteranos para completar la sesión, quienes han sido recibidos con un cálido saludo por parte del primer equipo sevillista.