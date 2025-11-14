Entrenamiento Sevilla FC 14 de noviembre de 2025
Matías Almeyda dirige una sesión con 16 bajas
Última sesión de esta semana para un Sevilla Fútbol Club que ha perdido a gran parte de sus jugadores entre compromisos internacionales y molestias físicas. Matías Almeyda prepara con cautela el encuentro del próximo lunes 24 ante el RCD Espanyol, que servirá como prolegómeno al Gran Derbi del 30 de noviembre ante el Real Betis Balompié en el que estarán en juego tres puntos y el honor de ganar el partido por excelencia de la capital hispalense.