El Sevilla Fútbol Club dirá adiós a este 2025 con una visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Los de Matías Almeyda, que llegan tras ser eliminados de la Copa del Rey por el Deportivo Alavés, no podrán contar con los lesionados César Azpilicueta ni Tanguy Nianzou, aunque este se ha ejercitado junto a sus compañeros en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Rubén Vargas ha entrenado al margen del grupo y su presencia está descartada para este domingo.