Marcao ha sido la gran novedad del día en el entrenamiento del Sevilla Fútbol Club. El central brasileño ha regresado con el grupo tras superar las molestias que lo tuvieron apartado la pasada semana. Isaac Romero se ha ejercitado al margen de sus compañeros y podría estar disponible para el choque ante el Espanyol, siendo además uno de los protagonistas del día al comparecer en la rueda de prensa intersemanal que ofrece el cuadro hispalense.