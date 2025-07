Nueva sesión de entrenamiento para el Sevilla Fútbol Club en una semana marcada por las lesiones de Alfon e Isaac Romero y la no resolución de la salida de Juanlu Sánchez al Nápoles. Los hispalenses, que se verán las caras este sábado con el Schalke 04, deben esperar a que ocurran salidas para poder inscribir a los jugadores que aún no lo están y reforzarse para una temporada en la que el objetivo es no sufrir tanto como en las dos últimas.