A dos días del Gran Derbi sevillano frente al Real Betis Balompié, el Sevilla Fútbol Club se ha ejercitado con casi todos sus jugadores disponibles. La sorpresa ha sido la presencia de Ruben Vargas junto al resto de sus compañeros, aunque está descartada su presencia en el Estadio de La Cartuja y podría volver a tener minutos frente al Rayo Vallecano. Andrés Castrín y Oso han sumado una nueva sesión con el grupo, mientras que Marcao ha causado baja.