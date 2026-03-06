Isaac Romero habló en una entrevista para Diario de Sevilla en la que reconoce que no haber contado con muchos minutos en los últimos partidos, pero asegura que siempre ha trabajado duro para estar preparado y aprovechar cada oportunidad. Sobre el vestuario, destaca la unión del grupo: “Hemos formado una gran familia, una gran piña, y eso también es gracias a Matías”, y asegura que la confianza del entrenador le ha ayudado. Respecto a la polémica tras su celebración o críticas externas, prefiere centrarse en el trabajo y seguir aportando al equipo. Finalmente asegura que su intención es dejar siempre todo por el Sevilla.