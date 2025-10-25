La Esperanza de Triana ha vuelto a salir de San Jacinto, el templo que fue sede canónica de la hermandad casi un siglo y que abandonó en la Semana Santa de 1962, cuando regresó a la Capilla de los Marineros. Lo ha hecho bajo palio y con los enseres que usaba entonces: la corona de Gabriel Medina, la saya inspirada en la de Belmonte, el manto de los dragones, la toca de los volantes y el estilo que le imprimió Persio al vestirla. No han faltado en esta cita los fuegos artificiales para recibirla en la calle cuando el amanecer despuntaba.