La Esperanza de Triana vuelve a salir de San Jacinto
El traslado a la Catedral recupera una estampa que no se contemplaba desde hace 63 años
No han faltado fuegos artificiales en el comienzo de la procesión
"La Virgen estaba ahí, justo ahí dentro"
La Esperanza de Triana ha vuelto a salir de San Jacinto, el templo que fue sede canónica de la hermandad casi un siglo y que abandonó en la Semana Santa de 1962, cuando regresó a la Capilla de los Marineros. Lo ha hecho bajo palio y con los enseres que usaba entonces: la corona de Gabriel Medina, la saya inspirada en la de Belmonte, el manto de los dragones, la toca de los volantes y el estilo que le imprimió Persio al vestirla. No han faltado en esta cita los fuegos artificiales para recibirla en la calle cuando el amanecer despuntaba.