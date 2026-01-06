Los Reyes y la Princesa Leonor presiden un año más este 6 de enero la ceremonia de la Pascua Militar en el Palacio Real, un solemne acto castrense que reúne a la cúpula de los tres ejércitos y de la Guardia Civil. En esta ocasión no asistirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al haber convocado París una reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, pero sí estarán los ministros de Defensa, Margarita Robles, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La ceremonia comenzará a mediodía con la interpretación del himno nacional en la plaza de la Armería y después los invitados pasarán al salón del Trono para escuchar los discursos del rey y de la titular de Defensa. En este acto, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII, se hace balance del pasado ejercicio y se marcan las líneas de acción del nuevo curso, dando inicio al año militar. Será la tercera ocasión en la que asista la princesa Leonor y lo hará con el uniforme de gala del Ejército del Aire, ya que está cumpliendo la última etapa de su formación militar en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia).