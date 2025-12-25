PSOE y PP respaldan la llamada del Rey a cuidar la convivencia entre críticas de la izquierda y los independentistas

PSOE y PP han apoyado el llamamiento a cuidar la convivencia que realizó el rey Felipe en su tradicional discurso de Navidad. Por el PSOE, su presidenta , Cristina Narbona destacó la "llamada a la corresponsabilidad de administraciones públicas y partidos políticos" realizada por Felipe VI en su mensaje de Navidad y ha expresado el compromiso de su partido por "trabajar para garantizar la máxima ejemplaridad en la acción", mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, suscritbió la invitación de Felipe VI a todos los españoles a preservar la convivencia democrática.

"En un país tan descentralizado como el nuestro, ninguno de estos desafíos puede abordarse con éxito si no existe una implicación real, una implicación activa y coherente de todas las administraciones, de todos los niveles de la administración pública y de todos los partidos que gobiernan esas administraciones", ha expresado Narbona en un mensaje de valoración del discurso del Rey publicado en redes sociales. Por ello, ha añadido, el PSOE "comparte y acepta esa llamada a la corresponsabilidad".

La dirigente socialista ha aludido a "un mundo convulso en el que toca vivir con un orden global en quiebra, con una grave crisis del multilateralismo" y que hace "que el rey Felipe VI emplace a todos los ciudadanos y, muy en particular a los partidos políticos, a combatir por defender la integridad de las instituciones democráticas como algo necesario para preservar el bien común".

"Que las defendamos en un contexto de desigualdades y de desinformación, elementos que alimentan los populismos", ha añadido Narbona, para quien el PSOE se "encuentra plenamente comprometido en ese combate". "Estamos comprometidos, sabemos muy bien que tenemos que trabajar para garantizar la máxima ejemplaridad en la acción", ha añadido la presidenta de los socialistas.

Ha resaltado que el Rey se haya "centrado en los riesgos que amenazan a la convivencia democrática y en la necesidad de hacer frente a ellos desde el diálogo, desde el respeto y desde la defensa del marco constitucional y de los valores del proyecto europeo".

"La constitución de 1978 y nuestra pertenencia a la Unión Europea son factores que han propiciado en las últimas décadas en España la consolidación de nuestros derechos y libertades, el pluralismo político, el reconocimiento de nuestra diversidad, la apertura de España al exterior y, por supuesto, la prosperidad económica y social", ha recordado Narbona.

Para la dirigente socialista "todos estos éxitos de las últimas décadas, han generado en reconocimiento de derechos y libertades", que ahora están "amenazados por extremismos, por populismos, como señala el rey Felipe VI, por doctrinas cuyas nefastas consecuencias se conocieron en España hace mucho tiempo". "El rey recuerda que para superar esa página oscura de la historia fue determinante la voluntad compartida por fuerzas políticas muy diferentes que decidieron trabajar para avanzar", ha añadido.

Ha expresado finalmente, la confianza del PSOE "en la capacidad de los españoles y en particular de los jóvenes para seguir avanzando en España en convivencia democrática y en una prosperidad cada vez más compartida, más justa y más duradera".

Por ello, ha animado a pensar "sobre todo en los más vulnerables cuya dignidad invoca con justicia el rey Felipe VI y para abordar y resolver los problemas que más preocupan a los españoles: el acceso a la vivienda, el coste de la vida, las incertidumbres causadas por los cambios tecnológicos, la necesaria prevención y respuesta eficaz ante las emergencias climáticas".

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado su respaldo al Mensaje de Navidad del Rey Felipe VI, quien ha hecho un llamamiento a todos los españoles a preservar la convivencia democrática, poniendo como ejemplo lo logrado durate la Transición pese a las diferencias.

"Suscribo las palabras del Rey", ha afirmado en su cuenta de la red social X, donde ha puesto en valor el llamamiento del monarca a "cuidar la convivencia entre españoles sin olvidar los desafíos de hoy, y reivindicando a la Constitución y a Europa como garantes de libertad y prosperidad".

El líder nacional del PP ha defendido además en la misma publicación que "nuestra nación merece un futuro donde caminar juntos, sin barreras ni muros".

Moreno: "El mensaje hace país sobre la base de la convivencia"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha destacado que el discurso de Navidad del rey Felipe VI representa un "mensaje que hace país" sobre la base de la convivencia y el entendimiento.

"Es un orgullo que España cuente con la voz serena del Rey Felipe. Gran discurso", ha publicado Moreno en su perfil de X, después de que el jefe del Estado haya pedido ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos y apelado al diálogo y a la convivencia democrática.

Según Moreno, el espíritu de la Transición es un "modelo a seguir que debe prevalecer con la implicación de todos".

Críticas de los independentistas

Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha criticado que el Rey a no alimentar extremismos, radicalismos y populismos, cuando asegura que el Monarca es "el más extremista y el más radical". Turull, que ha dicho que no ha escuchado el discurso del Rey, considera "surrealista que apele a acabar con los extremismos y la crispación cuando ha sido el más extremista y el más radical contra la convivencia democrática cuando Catalunya ha querido expresar en las urnas su voluntad popular", en referencia al 1-O.

En la misma líneae, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que el Rey "es uno de los pocos jefes de Estado de Europa que hace apología de la violencia y aplaude y anima a apalizar a los demócratas que van a votar", en referencia al discurso del monarca del 3 de diciembre de 2017, tras el 1-O.

Sumar critica a Felipe VI por "no tomar partido ante la desigualdad"

La portavoz del grupo parlamentario Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha valorado como "decepcionante" el mensaje de Navidad pronunciado este miércoles por el Rey Felipe VI, por tener "falta de compromiso" y no "tomar partido" frente a problemas como "la desigualdad, la precariedad y la crisis de la vivienda". Martínez Barbero ha manifestado que "hay que tomar partido y defender los derechos humanos y la democracia frente a quienes los amenazan", entre los que ha resaltado el "trumpismo" que está atacando Europa o el genocidio en Palestina.

Por su parte, el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, considera que en el discurso de Navidad elipe VI mostró "un preocupante distanciamiento de la realidad que vive la mayoría del país". Maíllo ha señalado que, mientras miles de personas "sostienen su vida haciendo un esfuerzo anónimo, con precariedad y con escaso reconocimiento, él se ha permitido pontificar sobre una enumeración de problemas que ha hecho como titulares de una realidad que se evidencia que no conoce, salvo de pasada".