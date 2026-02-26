El Sevilla Fútbol Club daba la sorpresa este jueves 26 de febrero por la mañana al anunciar un principio de acuerdo para la incorporación de Patrik Mercado, futbolista ecuatoriano de 22 años que muchos consideran como la gran promesa de su país. Recientemente nombrado mejor jugador del 2025, el centrocampista permanecerá Independiente del Valle hasta que finalice la temporada, momento en el que se unirá a las filas del conjunto nervionense.