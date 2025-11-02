Vídeo del reencuentro de Matías Almeyda y Diego Simeone
Ambos entrenadores fueron compañeros de equipo y selección durante varios años
Lo único bueno que tuvo para Matías Almeyda la visita del Sevilla Fútbol Club al Riyadh Air Metropolitano fue el reencuentro con su íntimo amigo Diego Pablo Simeone. El Cholo y el técnico nervionense coincidieron en los micrófonos de DAZN antes del inicio del choque, fundiéndose en un caluroso abrazo. Cabe destacar que llegaron a jugar 50 partidos juntos entre Argentina y la Lazio, siendo Supercampeones de Europa y medalla de plata en los Juegos Olímpicos.