Lo único bueno que tuvo para Matías Almeyda la visita del Sevilla Fútbol Club al Riyadh Air Metropolitano fue el reencuentro con su íntimo amigo Diego Pablo Simeone. El Cholo y el técnico nervionense coincidieron en los micrófonos de DAZN antes del inicio del choque, fundiéndose en un caluroso abrazo. Cabe destacar que llegaron a jugar 50 partidos juntos entre Argentina y la Lazio, siendo Supercampeones de Europa y medalla de plata en los Juegos Olímpicos.