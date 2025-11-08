Sigue en directo la procesión de vuelta de la hermandad del Museo por su 450 aniversario. Según lo previsto, la corporación hará el siguiente itinerario a partir de las 17:30 horas: Plaza Virgen de los Reyes, Cardenal Amigo, Alemanes, Hernando Colón, Plaza de San Francisco, Plaza Nueva, Tetuán, Rioja, Plaza de la Magdalena, San Pablo, Cristo del Calvario, Canalejas, Gravina, Pedro del Toro, Bailén, Miguel de Carvajal, Plaza del Museo, Alfonso XII y entrada.