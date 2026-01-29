Los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) han expresado este jueves durante la misa funeral celebrada en el Pabellón Carolina Marín de Huelva su compromiso de "luchar desde la serenida" por "saber la verdad" de un siniestro que se ha cobrado la vida de los que han definido como "los 45 del tren". Así lo ha expresado en el tramo final de la misa funeral Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, una de las onubenses fallecidas en el Alvia, que ha tomado la palabra acompañada de su hermano Fidel en nombre de las familias de todas las víctimas ante las más de 4.000 personas que han seguido una ceremonia presidida por los Reyes y con presencia institucional de tres ministros del Gobierno de España y del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, entre otras autoridades.