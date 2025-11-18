La forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla Ana Arjona, que se enfrenta a una petición de tres años de cárcel acusada de tres delitos conra la integridad moral por vejar presuntamente a víctimas de violaciones, ha asegurado este martes que es "inocente" de todos los cargos y ha asegurado que "la verdad saldrá a la luz", denunciando que ha sido victima de acoso en el IML. Así lo ha dicho a los periodistas la forense a la salida de los juzgados de Sevilla, donde el juicio previsto para este martes se ha suspendido hasta el proximo 12 de junio, después de que su abogado haya denunciado distintas "irregularidades" relacionadas con la fase de instrucción y el proceso judicial que se ha seguido.

Preguntada si se sentía inocente de estas acusaciones, la forense se ha mostrado contundente. "Yo no me siento inocente, soy inocente. La verdad objetiva está ahí. Y saldrá la luz. Yo soy una persona Cristiana y no quiero para los demás lo que no quiero para mí. Y con eso queda contestado todo. Yo no le he hecho nunca a nadie mal. Que yo conozca o que yo sepa. Nunca. Y he tratado a todo el mundo con una delicadeza tremenda", ha afirmado la forense acusada, que ha añadido que no va a utlizar a los medios de comunicación para decir "quién ha montado esta manipulación".