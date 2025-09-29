La forense a las víctimas de violación: "No se puede ir animando a los chavales para luego decirles que no"

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado tres años de prisión para una forense del Instituto de Medicina Legal (IML) por tres delitos contra la integridad moral, en relación con las supuestas vejaciones a sendas víctimas de agresiones sexuales, dos de las cuales renunciaron a denunciar los hechos debido a los comentarios realizados por esta médico que acudió a explorarlas al hospital Macarena. El relato de los hechos que realiza el Ministerio Público es contundente y recoge exhaustivamente todas las expresiones proferidas por la forense, que fueron escuchadas por las ginecólogas y los policías que se hallaban junto a las víctimas. El juicio contra esta forense ha sido fijado para el próximo 18 de noviembre en el juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla.

La primera de las violaciones que figuran en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, se produjo en septiembre de 2019 y la víctima fue atendida en el servicio de Urgencias del Hospital Macarena, que activó el protocolo ante estos casos y dio parte al juzgado de guardia, trasladándose la forense procesada para asistir a la víctima. Dice la Fiscalía que la forense no tomó muestras de la joven, pero sí le realizó los siguientes juicios de valor: "Bueno, ¿dónde están las marcas?... No tendrías que haberte ido con él, yo que tú habría salido corriendo. No tendrías que haberle besado, es de esperar a lo que ibas y tendrás que asumir las consecuencias. No se puede ir animando a los chavales para luego decirles que no. Si no fueras de madrugada, no te hubiera pasado. ¿Estás segura de que quieres denunciarlo? Porque le vas a destrozar la vida a este chico".

Ante estos comentarios, la víctima, una joven, se puso a llorar y sufrió un episodio de ansiedad, y al sentirse "cuestionada" y "desacreditada" por la acusada, decidió no presentar una denuncia, por lo que esta violación quedó impune dado que los delitos contra la libertad sexual exigen la denuncia de la perjudicada para poder ser perseguidos.

Mona lo que te ha pasado es que estabas borracha, te has sentado a hacer pis y te has quedado dormida", comentó a otra víctima a la que no se hizo la prueba de sumisión química

El segundo caso que cita el Ministerio Público se remonta a octubre de 2022, cuando otra joven acudió al hospital, acompañada de varias amigas tras ser hallada en los alrededores de una discoteca "tirada en el césped, semiinconsciente y sin ropa interior, sin que fuera capaz de recordar nada de lo sucedido" pero, eso sí, manifestando su intención de denunciar los hechos. La forense acusada, que estaba de guardia, realizó los siguientes comentarios que, según la acusación, constituyen otro delito contra la integridad moral: "Decís que se la encontraron sin bragas, pero no sabemos si salió con bragas porque ahora es la moda, salir sin bragas. ¿Tú sales así vestida?, mona lo que te ha pasado es que estabas borracha, te has sentado a hacer pis y te has quedado dormida. Te voy a dar un consejo de madre, lo que tienes que hacer es comer antes de salir para tener el estómago lleno. ¿Ves lo que pasa cuando se bebe? Que no te acuerdas de lo que ha pasado y mira la que has liado... ante una víctima siempre hay un presunto inocente y su familia, al que le puedes arruinar la vida. Piénsalo muy bien antes de denunciar (...) se habrá emborrachado y no querrá que se enteren sus padres. Ves, aquí no hay nada, no ha pasado nada, llora, llora que tienes que llorar. La próxima vez tienes que escribir con tu sangre o tierra o con algo la palabra NO, y así sabremos que te estabas negando".

Ante esta denuncia, los facultativos del hospital Virgen Macarena consultaron a la acusada sobre la neceisdad de extraerle sangre a la víctima para la detección de posibles sustancias tóxicas, conforme al protocolo de sumisión química -que lo admite hasta las 48 horas siguientes a la agresión-, pero la forense "no lo consideró necesario dado que la prueba de tóxicos de orina dieron negativo y habían pasado unas horas desde lo sucedido". La víctima, añade la fiscal, se sintió "muy culpable y aún más confundida de lo que ya estaba, llegando a dudar de sí misma".

¿No será que querías pero no te acuerdas?", le dijo la acusada a una tercera víctima, que renunció a la denuncia porque pensó que si la acusada no la creía no tenía sentido denunciar.

La tercera víctima acudió al hospital Virgen del Rocío en noviembre de 2022 porque había sufrido una agresión sexual por parte de un hombre con el que se subió a un taxi y accedió a ir a su domicilio, donde realizó una serie de actos sexuales a los que la mujer no se opuso de manera activa, pero "no deseaba hacer nada" de lo que el hombre hizo con ella, por lo que en un momento dado huyó del piso y manifestó su intención de denunciar. Al igual que en los dos casos anteriores, las expresiones de la acusada durante la entrevista con la paciente fueron humillantes: "¿Y por qué no pediste ayuda? ¿Por qué no le empujaste o le pegaste? ¿Por qué te subiste al taxi? ¿Por qué no le pediste ayuda al taxista? ¿No será que querías pero no te acuerdas? ¿Por qué subiste a su casa? ¿Por qué te dejaste quitar la ropa? ¿Por qué no te fuiste corriendo?", empleando en todo momento "un tono acusatorio, inquisidor e incluso capcioso", asevera la fiscal.

Con estos comentarios, la joven se sintió "culpable y responsable de lo sucedido, generándole una gran angustia, dudando de sí misma, desistiendo de denunciar los hechos, ya que si bien no estaba muy convencida per se de denunciarlos", lo cierto es que "la actitud de la médico forense acusada la hicieron decidirse por completo a no hacerlo al pensar que si ella no la creía, ¿qué sentido tenía formular una denuncia?".

Tres delitos contra la integridad moral

La Fiscalía de Sevilla pide tres años de cárcel para la forense, a la que atribuye tres delitos contra la integridad moral cometidos por funcionario público, por los que solicita además que esta profesional sea inhabilitada durante tres años y que indemnice con 1.000 euros a cada una de las jóvenes perjudicadas por la conducta de la forense.

Así, recoge que desde el año 2019 la acusada acudía a diversos centros hospitalarios de la ciudad para explorar a presuntas víctimas de delitos contra la libertad sexual cuando se entrevistaba con las mujeres, "en lugar de seguir las pautas marcadas en el Protocolo de Actuación Médico Forense ante la violencia sexual de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de 2021 y de la deontología profesional, hacía comentarios que implicaban continuos juicios de valor sobre la vestimenta o el comportamiento de las presuntas víctimas, dándoles a entender que habían consentido siquiera tácitamente el acto sexual, o que con su conducta habrían provocado éste, restándole por ende credibilidad a sus manifestaciones y haciéndolas sentir culpables de lo que les había ocurrido, e incluso responsables por las consecuencias legales que les podría acarrear una denuncia a los presuntos autores de los hechos y a sus familias".

El Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde sigue trabajando la acusada. / juan carlos vázquez

De la misma forma, el Ministerio Público sostiene que estos comentarios provocó en las jóvenes entrevistadas "un enorme desasosiego por la situación de especial vulnerabilidad en que se hallaban, incrementando el malestar que éstas tenían per se por la propia situación en la que se encontraban, llegando incluso algunas a desistirse de interponer denuncia formal por tales hechos al verse cuestionadas y menospreciadas de ese modo por los comentarios y comportamientos de la acusada, conocedora ésta de que la denuncia es un requisito de perseguibilidad de los delitos contra la libertad sexual".

La acusada sigue trabajando aunque no entrevista a las víctimas

La delegación provincial de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía conoce el caso desde que fue denunciado por las ginecólogas del Hospital Macarena, a principios del año 2023, pero no ha suspendido en su cargo a la acusada a pesar de que en su momento abrió un expediente disciplinario.

De hecho, el departamento que dirige José Antonio Nieto incoó el 30 de marzo de 2023 un expediente disciplinario a la forense y solicitó un informe al gabinete jurídico de la Junta de Andalucía. Los servicios jurídicos de la Administración autonómica emitieron un primer informe en el que ya se ponía de manifiesto que los hechos denunciados podían ser constitutivos de delito y aconsejaban elevar el caso a la Fiscalía de Sevilla. Esto llevó a la delegación de Justicia en Sevilla a "suspender temporalmente" el expediente disciplinario abierto, a la espera del resultado de las actuaciones del Ministerio Público, que acabó presentado una denuncia contra la médico.

La forense sigue actualmente trabajando en los juzgados de Sevilla, si bien se "limitaron" las funciones de la doctora, evitando que realice servicios de guardia que impliquen su desplazamiento a los hospitales sevillanos y realizar exploraciones a las víctimas de agresiones sexuales.