España enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre para apoyar la defensa europea ante los ataques de Irán, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado. La Cristóbal Colón estará en compañía del francés Charles de Gaulle y de otros buques de la Armada griega. Se incorporó al grupo naval del portaaviones galo el lunes para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico. Ahora, el conjunto se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta hacia el 10 de marzo.