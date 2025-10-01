En el Día Mundial del Café, Sevilla se une a la celebración de esta bebida que ha trascendido su función estimulante para convertirse en un ritual social y cultural. Visitamos Coffee Up y Parcería Café, donde los baristas Simone y Andrés explican cómo el café de especialidad implica un cuidado meticuloso desde su origen hasta la taza, destacando la importancia de la sostenibilidad y la diversidad de sabores. Ambos coinciden en que un buen café no solo despierta, sino que también crea momentos de encuentro, fomentando la cultura y la experiencia compartida en cada sorbo.