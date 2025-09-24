Así luciría hoy la plaza de la Campana con el histórico Café de París

El Gran Café de París fue uno de los edificios más emblemáticos de la Sevilla del siglo XX. Levantado entre 1904 y 1906 en la esquina de la calle O’Donnell con la Plaza de la Campana, este edificio modernista diseñado durante el periodo de Aníbal González combinaba un espacio residencial con un elegante café a pie de calle que se convirtió en punto de encuentro para toreros, artistas, intelectuales y la burguesía sevillana.

El inmueble se coronaba con una llamativa cúpula metálica de estilo francés, y su interior albergaba, en la primera planta, un salón de billares. Allí se organizaban tertulias culturales, veladas musicales y conciertos vespertinos que atrajeron tanto a locales como a turistas.

Durante la Guerra Civil pasó a llamarse Café de Roma y, pese a su relevancia social y arquitectónica, fue demolido en los años 70, en la misma operación urbanística que eliminó otros edificios de la época. En su lugar, se levantó el actual bloque que hoy alberga un Burger King.

Ahora, más de medio siglo después, el perfil del desaparecido Café de París vuelve a asomarse a la Campana gracias a la tecnología. El divulgador cultural “Siglos de Sevilla”, muy activo en la red social X (antes Twitter), ha utilizado inteligencia artificial para recrear cómo se vería actualmente la plaza si aquel edificio se hubiese conservado.

La recreación parte de una fotografía original antigua del enclave y ofrece una imagen impactante de lo que pudo haber sido la Campana en pleno siglo XXI: una plaza dominada por la riqueza ornamental de la arquitectura modernista y por la imponente cúpula del Café de París, en contraste con la estética funcional del actual edificio.

En el hilo explicativo, el autor recuerda que el edificio ya había sufrido alteraciones antes de su derribo: “Hay que señalar que el edificio, construido entre 1904 y 1906, ya había sido despojado de parte de su exuberancia decorativa cuando fue tristemente demolido en los años 70”, señala.

Con esta recreación, el Café de París regresa —al menos en la memoria y la imaginación— a la Plaza de la Campana, invitando a reflexionar sobre la pérdida de un patrimonio arquitectónico que marcó una época y que hoy, gracias a la IA, puede contemplarse de nuevo.