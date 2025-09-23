De La Giralda al retrato a bolígrafo de Lola Flores: así es la exposición benéfica 'De Servilletas Maneras' que se celebrará en este bar de Sevilla

La vuelta a la rutina llega también con una interesante oferta cultural. Ejemplo de ello es la exposición De Servilletas Maneras, que tendrá lugar entre el 30 de septiembre y el 12 de octubre en la Taberna Chiguato de Sevilla. Con el artista Manuel Barragán al frente, la muestra se realizará en beneficio del Proyecto Azarías, impulsado por la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo para ayudar en sus estudios a jóvenes sevillanos que viven en zonas desfavorecidas de la ciudad.

La Taberna Chiguato, conocido local de la calle Pagés del Corro, número 57, se prepara así para acoger una experiencia única en el corazón de Triana. En cuanto al creador de estas obras de arte, Barragán comenzó entre bares a dibujar en servilletas y pronto se hizo viral regalando pequeñas muestras improvisadas de su gran talento para el dibujo.

Exposición en Sevilla: De Servilletas Maneras

Con solo 23 años de edad, el artista no necesita más que un bolígrafo y este peculiar lienzo, una pieza accesible a todas las personas, aunque la mayoría de las veces pasa completamente desapercibida. De Servilletas Maneras es el nombre que recibe la cuenta de Instagram del joven sevillano, donde reúne una buena muestra de todo su trabajo.

Entre el amplio repertorio de estas creaciones, nos encontramos con representaciones de la Torre del Oro, La Giralda, el Papa, la ermita de Montemayor de Moguer (Huelva), Los Morancos o Camarón de la Isla; un verdadero paseo por Andalucía y sus tradiciones, a través de la tinta y el papel. Todo ello, estará disponible para el disfrute público durante el tiempo que perdure la exposición.

Manuel Barragán, que estudio en la Escuela de Arte de Sevilla y es profesor de pintura artística en actividades extraescolares, ofrece así un viaje único, que aúna el arte y la gastronomía, gracias a las tapas de la Taberna Chiguato.

Proyecto Azarías: un programa de inclusión social

Los beneficios obtenidos por la exposición serán destinados la iniciativa del Proyecto Azarías, cuyo objetivo principal es acompañar a los alumnos más desfavorecidos de Sevilla en el terreno académico, social y personal, desde los últimos cursos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) hasta la finalización del Bachillerato y el posterior ingreso en la Universidad.

"La intención es motivar, apoyar e impulsar a jóvenes con talento y capacidades para que puedan conseguir una formación académica superior, apesar de las dificultades socio-económicas que puedan en contrar en su entorno más cercano", explica la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo en la página web del proyecto. "Este programa parte del convencimiento de que la educación es un motor de realización y desarrollo personal, pero también de transformación del entorno que, a su vez, se beneficia del retorno a esa acción social".

Por lo tanto, la exposición de Manuel Barragán ofrece también un acercamiento para contribuir a esta causa. La inauguración tendrá lugar el próximo 30 de septiembre a las 19:00 horas y, a partir de ese momento, se podrá visitar hasta el 12 de octubre.