Varias decenas de heridos después de que un conductor de un autobús de Tussam perdiera el control del vehículo

Un grave accidente ha sacudido este martes al mediodía a Sevilla después de que un autobús de Tussam perdiera el control tras sufrir su conductor un desvanecimiento. El vehículo se salió de su trayectoria y provocó una colisión que ha dejado varias decenas de personas heridas, algunas de ellas atendidas en el lugar de los hechos.

Hasta la zona se han desplazado numerosos efectivos de los servicios de emergencia, entre ellos Policía Local, sanitarios y bomberos, que trabajan para atender a los afectados y asegurar el área. El suceso ha generado importantes retenciones de tráfico mientras se investiga lo ocurrido.