Grupo Medina ha sido distinguido con el XI Premio a la Innovación Agroalimentaria que conceden Grupo Joly y Banco Santander, un reconocimiento a su apuesta constante por la investigación y el desarrollo en el sector de la fruta y los plantones. Con más de 600 trabajadores y presencia en 70 países, la compañía se ha consolidado como un referente nacional e internacional en la producción y comercialización de frutas, así como de plantones de fresa y frambuesa. Su filosofía empresarial ha situado la innovación como uno de los pilares de su crecimiento sostenido. El galardón fue recogido por Rocío Medina, presidenta ejecutiva de la empresa, quien se convierte en la primera mujer en recibir este reconocimiento. La ceremonia tuvo lugar este miércoles en el Palacio de Yanduri de Sevilla, en un acto que reunió a representantes del sector agroalimentario y del ámbito empresarial.