Grupo Medina, Premio Innovación Agroalimentaria 2025

La empresa onubense, referente internacional en frutas y plantones de fresa y frambuesa, recibe el XI galardón de Grupo Joly y Banco Santander

Galería gráfica: XI Premio Innovación Agroalimentaria de Grupo Joly y Banco Santander

rocío Medina, presidenta de Grupo Medina, recoge el XI Premio Innovación Agroalimentaria de manos de José Joly, presidente de Grupo Joly, y Luis Isasi, presidente de Santander España. / José Ángel García
Vídeo: José Ángel García

23 de octubre 2025 - 09:59

Grupo Medina ha sido distinguido con el XI Premio a la Innovación Agroalimentaria que conceden Grupo Joly y Banco Santander, un reconocimiento a su apuesta constante por la investigación y el desarrollo en el sector de la fruta y los plantones. Con más de 600 trabajadores y presencia en 70 países, la compañía se ha consolidado como un referente nacional e internacional en la producción y comercialización de frutas, así como de plantones de fresa y frambuesa. Su filosofía empresarial ha situado la innovación como uno de los pilares de su crecimiento sostenido. El galardón fue recogido por Rocío Medina, presidenta ejecutiva de la empresa, quien se convierte en la primera mujer en recibir este reconocimiento. La ceremonia tuvo lugar este miércoles en el Palacio de Yanduri de Sevilla, en un acto que reunió a representantes del sector agroalimentario y del ámbito empresarial.

