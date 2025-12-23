ACCIDENTE
Al menos 20 heridos tras chocar un autobús de Tussam con un camión en Nervión

Así han sacado el autobús de Tussam que estaba incrustado en un establecimiento

Cinco mujeres habían quedado atrapadas en una peluquería al estamparse contra el local el vehículo

Las fotos del accidente múltiple entre un autobús de Tussam y un camión en Sevilla

Grave accidente en José María Moreno Galván deja más de 20 heridos / Ismael Rubio
Ismael Rubio

23 de diciembre 2025 - 14:23

Un grave accidente ha tenido lugar este martes al mediodía en Sevilla, cuando un autobús de Tussam perdió el control y se estrelló contra el local de una peluquería, causando momentos de gran tensión. El impacto provocó importantes daños materiales y dejó dos decenas de personas heridas, que están siendo atendidas por los servicios sanitarios.

Además, el autobús se estampó contra una peluquería, dejando allí atrapadas a cinco mujeres, que han tenido que ser rescatadas por los Bomberos y equipos de emergencia, que han trabajado hasta que han reestablecido la normalidad en el tráfico y en la zona mientras continúan las labores de asistencia e investigación.

