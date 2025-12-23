Un grave accidente ha tenido lugar este martes al mediodía en Sevilla, cuando un autobús de Tussam perdió el control y se estrelló contra el local de una peluquería, causando momentos de gran tensión. El impacto provocó importantes daños materiales y dejó dos decenas de personas heridas, que están siendo atendidas por los servicios sanitarios.

Además, el autobús se estampó contra una peluquería, dejando allí atrapadas a cinco mujeres, que han tenido que ser rescatadas por los Bomberos y equipos de emergencia, que han trabajado hasta que han reestablecido la normalidad en el tráfico y en la zona mientras continúan las labores de asistencia e investigación.