Así han sacado el autobús de Tussam que estaba incrustado en un establecimiento
Cinco mujeres habían quedado atrapadas en una peluquería al estamparse contra el local el vehículo
Un grave accidente ha tenido lugar este martes al mediodía en Sevilla, cuando un autobús de Tussam perdió el control y se estrelló contra el local de una peluquería, causando momentos de gran tensión. El impacto provocó importantes daños materiales y dejó dos decenas de personas heridas, que están siendo atendidas por los servicios sanitarios.
Además, el autobús se estampó contra una peluquería, dejando allí atrapadas a cinco mujeres, que han tenido que ser rescatadas por los Bomberos y equipos de emergencia, que han trabajado hasta que han reestablecido la normalidad en el tráfico y en la zona mientras continúan las labores de asistencia e investigación.