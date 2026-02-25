El patio del IES Híspalis se llenó hoy de estudiantes y docentes vestidos de verde, en señal de apoyo a la educación pública. Con pancartas y cánticos, la comunidad escenificó su rechazo a la posible clausura del centro. "Cerrar un instituto aquí no tiene sentido; los demás están saturados y la diversidad del alumnado se vería afectada", señaló Ana Cózar, portavoz del profesorado. La protesta también exigió mejoras en el Complejo Educativo de Pino Montano, cuyo estado deteriorado preocupa a todos. La movilización simboliza la unidad del barrio en defensa del Híspalis.