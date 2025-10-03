Un joven se ha presentado este viernes en el cuartel de la Guardia Civil de Brenes asegurando que había matado a su madre. El crimen se habría producido el pasado miércoles. Los agentes han encontrado el cadáver de la mujer en la casa de ésta, en el mismo pueblo. El presunto autor del homicidio ha quedado detenido, según confirmaron a este periódico fuentes del instituto armado.

La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre los hechos, y está tratando de esclarecer cómo se produjo el homicidio. Un equipo de la Policía Judicial se ha trasladado a la casa para realizar una inspección ocular de la vivienda y del cadáver. Se ha activado también la comisión judicial. No han trascendido más detalles sobre los hechos.