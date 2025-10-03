Un joven confiesa a la Guardia Civil que ha matado a su madre en Brenes

Un joven se ha presentado este viernes en el cuartel de la Guardia Civil de Brenes asegurando que había matado a su madre. El crimen se habría producido el pasado miércoles. Los agentes han encontrado el cadáver de la mujer en la casa de ésta, en el mismo pueblo. El presunto autor del homicidio ha quedado detenido, según confirmaron a este periódico fuentes del instituto armado.

La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre los hechos, y está tratando de esclarecer cómo se produjo el homicidio. Un equipo de la Policía Judicial se ha trasladado a la casa para realizar una inspección ocular de la vivienda y del cadáver. Se ha activado también la comisión judicial. No han trascendido más detalles sobre los hechos.

Se trata de una familia que lleva muchos años residiendo en el pueblo. El alcalde, Jorge Barrera, va a decretar un día de luto oficial en un pueblo al que este homicidio ha sorprendido justo un día antes de la salida de la Patrona del pueblo, la Virgen del Rosario, que sale este sábado. El luto estará vigente desde la una de la tarde de este viernes hasta la misma hora de mañana, según apuntaron fuentes municipales.

Este es el segundo homicidio que se comete en Brenes en lo que va de año, tras el asesinato de una mujer de origen brasileño el pasado mes de febrero. Es también el tercer crimen en la provincia de Sevilla en menos de una semana, tras el asesinato machista de una mujer en Sevilla Este el pasado domingo y el homicidio del Galleta, un delincuente habitual que fue encontrado con un fuerte golpe en la cabeza en su casa de Padre Pío el pasado miércoles.