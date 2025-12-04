El Departamento de Estado rebautizó el Instituto de la Paz de Estados Unidos (USIP) con el nombre del presidente, Donald Trump, para reivindicar su política exterior, en medio de una disputa legal por el control de la institución. El cartel Instituto de Paz de Estados Unidos Donald J. Trump figura en la entrada de la institución, con sede en Washington, que este jueves albergará la firma del acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo (RDC), auspiciada por Trump.