El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha dado en el Parlamento autonómico explicaciones extensas sobre el dispositivo de emergencias que la Junta desplegó “desde el primer momento” en el lugar del trágico accidente de Adamuz.

El ambiente en la Cámara ha sido diferente al de otras ocasiones, y radicalmente diferente al del Senado, no solo por la presencia de multitud de corbatas negras y trajes oscuros, sino porque los grupos parlamentarios iniciaron la jornada con un acuerdo unánime: reclamar la Medalla de Andalucía para el pueblo de Adamuz. En el relato, ese municipio aparece como ejemplo de lo que todos los grupos políticos entienden que es Andalucía.