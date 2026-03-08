La finca Villa Luisa de Sevilla ha sido el escenario este domingo del IV Concurso de Guisos y Arroces, una iniciativa solidaria impulsada por la Orden de Malta España en Andalucía para recaudar fondos destinados al comedor San Juan de Acre. El evento, celebrado en la avenida Manuel Siurot, ha reunido a diversos cocineros, asistentes y colaboradores en una jornada que se ha desarrollado entre las 14:00 y las 22:00 horas.

El concurso ha tenido lugar en los jardines y espacios cubiertos del recinto, donde varios equipos han preparado guisos y arroces en grandes recipientes ante la mirada del público asistente. Los participantes, identificados con delantales rojos, han cocinado en directo sobre el fuego mientras los asistentes disfrutaban del ambiente de convivencia generado alrededor de las mesas y puestos instalados para la ocasión.