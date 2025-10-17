VÍDEO
El jefe de Microbiología del Virgen Macarena, Álvaro Pascual, entra en la lista mundial de científicos más influyentes

Pascual forma parte del 2% de investigadores con mayor impacto internacional, según la Universidad de Stanford

Cinco profesionales del Hospital Macarena entre los científicos más influyentes del mundo

El doctor Álvaro Pascual, orgullo del Virgen Macarena y de la ciencia andaluza / Carolina Rojas

La excelencia científica andaluza vuelve a brillar en el panorama internacional. Cinco especialistas del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla han sido incluidos en el prestigioso listado anual de la Universidad de Stanford, que reconoce al 2% de los investigadores más influyentes del planeta. Entre ellos figura el doctor Álvaro Pascual, jefe del Servicio de Microbiología del centro y catedrático de la Universidad de Sevilla.

En conversación con Diario de Sevilla, Pascual recibe la noticia con humildad y gratitud. "Para mí, estar en esta lista significa el reconocimiento de un trabajo de muchos años, que evidentemente no es individual. Es el resultado del esfuerzo de un grupo de personas que durante décadas hemos estado trabajando en el tema de la resistencia antibiótica", afirma.

