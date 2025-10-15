Cinco profesionales del Hospital Macarena entre los científicos más influyentes del mundo

Cinco especialistas del Hospital Universitario Virgen Macarena han sido incluidos en la prestigiosa lista anual elaborada por la Universidad de Stanford, que identifica al 2% de los investigadores más influyentes del planeta en 2024. Este reconocimiento se basa en criterios objetivos como el número de publicaciones científicas, las citaciones y el impacto de sus investigaciones a nivel internacional.

Los facultativos galardonados son Álvaro Pascual (Microbiología), Jesús Rodríguez-Baño (Enfermedades Infecciosas), Joan Montaner (Neurología y Neurocirugía), Salvador Morales-Conde (Cirugía General y Aparato Digestivo) y Víctor Sánchez-Margalet (Bioquímica y Biología Molecular). Todos ellos forman parte de un selecto grupo de 100 investigadores vinculados a la Universidad de Sevilla que figuran en este listado global, distribuido en 39 disciplinas distintas.

El ranking, publicado anualmente por la institución académica estadounidense, evalúa el impacto científico de los investigadores a través de métricas estandarizadas, como el índice de citaciones y la relevancia de sus contribuciones dentro de sus respectivas áreas de conocimiento.

Desde la Dirección-Gerencia del Hospital Virgen Macarena se ha querido felicitar públicamente a los profesionales reconocidos, destacando que “este logro es reflejo del compromiso del centro con la investigación biomédica de excelencia y consolida su papel como referente en innovación sanitaria dentro del sistema público andaluz”.

Este nuevo reconocimiento internacional subraya no solo el prestigio individual de los profesionales del Virgen Macarena, sino también la capacidad del hospital para generar conocimiento y trasladarlo a la práctica clínica, con un impacto directo en la mejora de la atención y los resultados en salud para la ciudadanía.