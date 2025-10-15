Un cirujano del Virgen Macarena liderará el futuro de la cirugía cardiovascular en Andalucía

El doctor Carlos Javier Velázquez y Velázquez, médico especialista en Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario Virgen Macarena, ha sido elegido presidente de la Sociedad Andaluza de Cirugía Cardiovascular y Endovascular (SACCE) para los próximos dos años.

Su nombramiento tuvo lugar durante el último Congreso de la Sociedad, celebrado recientemente en Granada, en el que también se aprobó la ampliación oficial de la denominación de la entidad, incorporando el término Endovascular, reflejo de la creciente integración de estas terapias en el ámbito quirúrgico cardiovascular.

Acompañará al doctor Velázquez en la nueva Junta Directiva la doctora Gemma Sánchez Espín, del Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga), que asume la Vicepresidencia.

"Supone una satisfacción porque significa ser valorado por parte de los compañeros de profesión, que son quienes te eligen. Por otro lado, es la responsabilidad de representar sus inquietudes y aspiraciones, y finalmente la ilusión de impulsar aquellos proyectos que nos permite la sociedad", ha manifestado el doctor a este medio en sus primeras declaraciones tras el nombramiento.

El ya nuevo presidente de la SACCE ha adelantado también sus principales cartas a jugar en los dos próximos años al frente de la entidad. "Nuestros primeros objetivos son relanzar la docencia y formación para permitir que nuestros especialistas sigan estando en punta de lanza de los avances quirúrgicos y tecnológicos. Igualmente, queremos interactuar más con la administración para seguir desarrollando la atención al paciente cardiovascular en nuestro medio", sostiene.

El doctor Velázquez ha señalado que uno de los grandes desafíos de la cirugía cardiovascular en Andalucía es continuar avanzando en técnicas menos invasivas, sin renunciar a la excelencia en los resultados. "La cirugía en general avanza hacia una agresividad cada vez menor. La cirugía cardiovascular es un ejemplo, con el desarrollo de las técnicas transcatéter, endovasculares y los avances en cirugía abierta. El desarrollo tecnológico y la formación continua son el reto, pero también el presente que exige nuestra sociedad", explica.

Asimismo, subraya el papel que la SACCE debe jugar en el ecosistema sanitario andaluz como "calaborador" y "asesor" de los poderes públicos para mejorar la atención a los pacientes y optimizar los recursos, "evitando carencias en la asistencia de la que sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo desarrollado".

Una trayectoria de excelencia

El doctorVelázquez es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, donde obtuvo el Premio Extraordinario Fin de Carrera y el Primer Premio Nacional Fin de Carrera de Educación Universitaria. Fue número 7 en la convocatoria MIR de 2002 y realizó su residencia en Cirugía Cardiovascular en el propio Hospital Virgen Macarena, centro donde desarrolla actualmente su labor asistencial en el sistema público de salud. En el ámbito privado, ejerce como cirujano en el Hospital HLA Santa Isabel y en el Centro Médico Cardiovascular.

Su carrera científica incluye numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales sobre cirugía valvular, reparación endovascular de aorta y técnicas mínimamente invasivas. Es autor de capítulos de libros especializados, ponente habitual en congresos y revisor de revistas como Cirugía Cardiovascular o Cardiocore.

En el ámbito docente, es profesor en el Máster de Terapias Transcatéter y en cursos de cirugía vascular y endovascular organizados por centros de prestigio como el Hospital La Fe de Valencia. Además, ejerce como proctor nacional e internacional para la implantación de endoprótesis aórticas.

En el plano institucional, es Vicesecretario del Colegio de Médicos de Sevilla y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular, además de fundador de sus grupos de trabajo en Cirugía Endovascular y Cirugía Vascular.

La Sociedad Andaluza de Cirugía Cardiovascular y Endovascular (SACCE) agrupa a los profesionales dedicados al tratamiento quirúrgico y endovascular de las enfermedades del corazón y los grandes vasos en Andalucía. Entre sus fines se encuentra impulsar la excelencia asistencial, la investigación y la formación continua, fomentando la innovación tecnológica y la cooperación entre los distintos equipos médicos implicados en la atención cardiovascular.

La reciente incorporación del término Endovascular a su denominación formal responde a una evolución natural de la especialidad, cada vez más orientada a técnicas híbridas que combinan cirugía abierta y procedimientos mínimamente invasivos. Con este cambio, la SACCE refuerza su compromiso con la modernización de la especialidad y con una atención al paciente cardiovascular más eficiente, segura y avanzada.