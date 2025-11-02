El documental dirigido por Rogelio Gordo y Juan Belmonte recupera la memoria de Juan García ‘Mondeño’, un torero atípico cuya vida trascendió con mucho los límites del ruedo. La película, presentada el 17 de septiembre en la Fundación Caja Rural, se apoya en la mirada íntima y sincera de su compañero alemán, Ralf Bunger, depositario de un legado tan humano como artístico.

Mondeño —o simplemente Juan García— fue más que un matador de toros. Su personalidad, rica y compleja, lo convirtió en una figura singular dentro y fuera del toreo. En su vida, marcada por la pasión y la independencia, compartió camino con Ralf Bunger, quien hoy se erige como su voz más fiel y emocionada. El documental, producido por Varsau Broadcasting con la participación de Canal Sur, destaca por la cuidada fotografía de Juan Antonio Navarro, que envuelve la historia en una atmósfera de respeto y admiración. Lejos de la biografía convencional, la obra se adentra en la dimensión más humana de Mondeño, reflejando su búsqueda constante de libertad y autenticidad.

La voz de Ralf Bunger guía el relato con la serenidad de quien conoció de cerca la esencia de Mondeño. Sus recuerdos, cargados de ternura y verdad, permiten redescubrir al hombre detrás del mito, al artista que eligió vivir conforme a sí mismo, aun a contracorriente.

La obra de Gordo y Belmonte no solo rescata un personaje fundamental del toreo contemporáneo, sino que también pone de relieve el valor del afecto, la memoria y la libertad personal. Con este retrato fílmico, Juan García ‘Mondeño’ vuelve a ocupar el lugar que merece en la cultura andaluza y española.