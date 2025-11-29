"¡Muchas gracias por este reconocimiento especial que para mí es todo un honor!", afirma el presidente de la Junta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido reconocido con la insignia de oro de la Federación Andaluza de Comunidades de Cataluña (FAC), una de las dos federaciones mayoritarias presentes en la Comunidad Autónoma cuya actividad y participación es permanente en todo el territorio.