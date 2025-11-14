El puertorriqueño Bad Bunny, el artista con más nominaciones de la noche, se ha confirmado como uno de los grandes triunfadores de la vigésimosexta edición de los Latin Grammy al recibir cinco galardones, entre ellos el de mejor álbum del año. Su nombre ha resonado con fuerza en una ceremonia celebrada en Las Vegas, donde ha compartido protagonismo con el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso, con el que ha empatado en número de premios.

En el terreno de la música urbana, Bad Bunny se ha llevado los reconocimientos a mejor canción urbana, mejor álbum de música urbana, mejor interpretación de reguetón y mejor interpretación urbana, consolidando su peso en el género en una gala marcada por la presencia de los ritmos latinos más contemporáneos. ¿Quiénes han sido los otros nombres propios de una noche en la que la diversidad de estilos ha tenido un papel destacado?

Más allá de la figura del puertorriqueño y del dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso, la gala ha dejado una lista de premiados que refleja la variedad de propuestas presentes en esta vigésimosexta edición, con reconocimientos que abarcan desde la música urbana hasta el pop rock, pasando por el flamenco y el diseño de álbum.