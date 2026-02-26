El próximo 28 de febrero, el entorno del Centro Náutico del Alamillo, junto al Puente del Alamillo, se convertirá en escenario de una acción que une compromiso medioambiental y esperanza. La limpieza solidaria del Guadalquivir, organizada por el Club Macara junto a varios clubes de buceo, destinará toda su recaudación a ANDEX, asociación andaluza de padres de niños con cáncer. “Lo que sacan del fondo del río es impresionante, pero más impresionante aún es la corriente de solidaridad que se genera”, afirma Miguel Ángel García García, gerente de ANDEX. Se trata de una iniciativa alcanza su tercera edición este 2026, y vuelve a combinar la retirada de residuos del cauce con una inscripción solidaria cuya recaudación irá íntegramente destinada a los programas de la entidad.

Asimismo, la asociación contará con un stand informativo donde dará a conocer su labor y pondrá a la venta productos solidarios. “Cada gesto suma. Cada inscripción, cada compra, cada persona que se acerca a preguntar, nos ayuda a seguir acompañando a familias que están viviendo uno de los momentos más duros de su vida”, subraya García. ANDEX cumple este año 40 años desde su fundación en 1985, cuatro décadas centrando su trabajo en la unidad familiar cuando un hijo es diagnosticado de cáncer. “Cuando llega la enfermedad, el mundo se detiene para esos padres, para esos hermanos, para esos abuelos. Nuestro objetivo es que no se sientan solos, que sepan que hay una red que los sostiene”, explica.

La entidad desarrolla programas de apoyo emocional, ayuda socioeconómica, actividades de ocio y tiempo libre, respaldo a la investigación y mejora de servicios sanitarios. Cuenta además con cerca de un centenar de voluntarios que realizan una labor constante dentro del Hospital Universitario Virgen del Rocío. “Esta actividad tiene un fin muy claro: visibilizar esos cuidados que necesitan los niños que están pasando por una enfermedad terrorífica. Es enseñar a la sociedad una parte por la que nadie quiere pasar, pero que existe. Y cuando la sociedad mira de frente esa realidad y responde, ocurren cosas maravillosas”, concluye García. El 28F, Sevilla no solo limpiará su río. También demostrará que la solidaridad puede llegar tan profundo como el propio Guadalquivir.