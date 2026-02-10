Limpieza solidaria del río Guadalquivir para la lucha contra el cáncer infantil: Así es el proyecto Planta Zero de Andex
La acción solidaria reunirá a buceadores y remeros en Sevilla el próximo 28 de febrero con el objetivo de recaudar fondos para Andex
El próximo 28 de febrero, y en el marco del Día de Andalucía, tendrá lugar la celebración de la III Limpieza del Guadalquivir, un evento solidario que reúne a buceadores y remeros de Sevilla para ayudar en la limpieza del río apoyando la unión de estos aficionados y sus clubes en una buena causa.
Esta acción forma parte de un proyecto solidario en beneficio de Andex, Asociación para padres de niños con cáncer en Andalucía, organizado por los clubes Makara, CUASS y Ancora, dedicados a actividades subacuáticas y de ocio y todos ellos inscritos en la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas, acompañados del Centro Naútico Alamillo y la Federación Andaluza de Remo.
El evento de limpieza del río Guadalquivir nació en el año 2020 con la idea de ayudar a las familias con niños y niñas con cáncer en Andalucía así como participar en la creación de la Planta Zero, una unidad de oncohematología pionera en Andalucía, promovida por la asociación Andex en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
El río Guadalquivir no es un entorno sencillo para el buceo debido a sus aguas turbias y su escasa visibilidad, lo que obliga a los buceadores a adentrarse en él con mucha más atención y coordinación entre compañeros y compañeras. Estas características confieren más sentido a un encuentro solidario de este tipo, cuyo objetivo principal es aportar una ayuda económica a una causa de este tipo, como es la lucha contra el cáncer infantil en la región y la ayuda a las personas que la padecen y sus familiares.
Fecha, ubicación e inscripciones
Este año y tras el éxito de las convocatorias anteriores, la Limpieza del Guadalquivir tendrá lugar el 28 de febrero, desde las 09:00 horas, tomando como base de actuaciones el Centro Naútico del Alamillo y su embarcadero, situado en el parque del Alamillo y junto al puente del mismo nombre.
La recaudación íntegra del evento será destinada a Andex, asociación sin ánimo de lucro que acompaña y apoya a menores con cáncer y a sus familias durante todo el proceso de la enfermedad. En esta ocasión, los fondos se destinarán específicamente al proyecto “Andex Planta Zero”, una iniciativa destinada a la creación de un espacio específico para adolescentes con cáncer dentro del entorno hospitalario.
La inscripción para participar en el proyecto es de 20 euros por persona. Además de esta el día del evento también habrá una paella solidaria con diferentes consumiciones, como cerveza y refrescos, de manera que todo lo recaudado durante la jornada sea íntegramente destinado al proyecto de Andex. También habrá habilitado un número de cuenta para realizar donaciones adicionales si se desea.
Proyecto Planta Zero
Actualmente, muchos jóvenes en tratamiento oncológico comparten espacios pensados para niños más pequeños o para adultos, lo que genera una sensación de aislamiento en una etapa vital especialmente sensible. El objetivo de “Planta Zero" es crear una unidad adaptada a los y las adolescentes y sus necesidades.
Para ello pretenden ofrecer actividades durante los tratamientos acordes a su edad, facilitar espacios de encuentro entre iguales, mejorar la experiencia hospitalaria y humanizar, en definitiva, el proceso oncológico juvenil. No se trata solo de una infraestructura, sino de preservar la dignidad, el acompañamiento y la calidad de vida en uno de los momentos más difíciles por el que están atravesando.
