La borrasca Leonardo ha puesto en jaque a la provincia de Sevilla, pero todas las miradas se dirigen ahora mismo a la Vega del Guadalquivir. Lora del Río vive horas de tensa espera ante una crecida del río que, según las previsiones municipales, aún no ha mostrado su cara más amarga. El alcalde de la localidad, Antonio Enamorado, ha reconocido este miércoles que la situación es "preocupante" al constatar que el caudal "está subiendo constantemente". Tras una jornada marcada por las fuertes lluvias, el regidor ha lanzado un aviso a la población sobre los plazos que manejan los técnicos: el pico de la crecida no llegará hasta dentro de 24 horas. "Lo peor está por llegar en el día de mañana, sobre todo en las últimas horas del jueves o la madrugada del viernes", ha advertido Enamorado. Según sus cálculos, será a partir del viernes cuando el río alcance "probablemente su cota más alta", un escenario que el Ayuntamiento monitoriza con "mucha preocupación". Ante esta amenaza, el consistorio loreño ha desplegado "todos los medios a su disposición" para proteger el casco urbano. La clave de la seguridad del municipio reside, una vez más, en su muro de defensa.

Según ha explicado el alcalde, la estructura está cumpliendo su función y, "hasta el día de hoy, el río no entra a través del muro". Sin embargo, la presión del agua y las lluvias han obligado a activar los sistemas de drenaje de emergencia: los operarios municipales están trabajando para "achicar el agua del interior del muro de defensa hacia el exterior", bombeando el agua acumulada dentro del pueblo hacia el cauce para evitar anegaciones internas. La UME, preposicionada en Sevilla La situación en Lora del Río es el reflejo de una jornada complicada en toda la provincia. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha informado de que desde la madrugada de este miércoles se han registrado importantes incidencias en carreteras, cauces y servicios básicos. Hasta el mediodía, la Guardia Civil había atendido 21 avisos relacionados con el temporal. Ante la previsión de que la situación se complique, el Gobierno ha reforzado la capacidad de reacción de la Policía Nacional y ha ordenado el preposicionamiento de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en distintos puntos estratégicos de la provincia, listos para intervenir de inmediato si los muros de contención o los cauces se vieran desbordados.