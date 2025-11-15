Vídeo | El mal tiempo en Sevilla provoca un tráfico complicado este sábado
Las lluvias, constantes y abundantes, han dificultado también el tráfico en la capital hispalense
En directo, la borrasca Claudia en Sevilla: El aviso naranja por lluvias estará activo hasta las 21:59
Sevilla vive este sábado 15 de noviembre una jornada especialmente complicada debido al mal tiempo y al abundante tráfico registrado desde primera hora de la mañana. La llegada de la borrasca Claudia, con lluvias intensas, fuertes rachas de viento y tormentas, ha provocado importantes retenciones en los principales accesos a la ciudad, como la SE-30, la A-49, y la A-92, además de dificultades en varias líneas de transporte público.
La combinación de desplazamientos de fin de semana y la meteorología adversa ha generado una situación de circulación muy lenta y complicada, que podría prolongarse durante toda la jornada.