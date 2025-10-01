El joven artista sevillano Manuel Barragán presenta su exposición ‘De Servilletas Maneras’ en la Taberna Chiguato de Triana, que se podrá visitar del 30 de septiembre al 12 de octubre. Barragán comenzó a dibujar en servilletas de manera espontánea mientras compartía momentos con amigos, y su obra se volvió viral en redes sociales.

La exposición incluye retratos, paisajes y escenas cotidianas de Sevilla y Andalucía, así como referencias a la cultura local, desde personajes célebres hasta monumentos y tradiciones. El objetivo de la muestra no es solo artístico: los beneficios se destinarán al Proyecto Azarías, de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo, que apoya la educación de jóvenes desfavorecidos en Sevilla.

Manuel Barragán, formado en la Escuela de Arte de Sevilla y con experiencia en ilustración y diseño para hermandades, combina creatividad y compromiso social, mostrando que el arte puede surgir de lo cotidiano y tener un impacto positivo en la comunidad.