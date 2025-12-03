DIRECTO
La mayor feria de robots del mundo pone el foco en la IA física, que busca reinventar el mercado laboral

La mayor feria de robots del mundo, iREX 2025 / EFE
Pilar Bernal Zamora (EFE)

03 de diciembre 2025 - 20:53

Bajo el lema "Sociedades sostenibles a través de la robótica", abre sus puertas en Tokio iREX 2025, la mayor feria de robots del mundo, con una cifra récord de 673 expositores y más de 3.300 casetas.

Hasta el sábado presentará desde la maquinaria industrial más puntera a robots destinados a los cuidados, o incluso a colaborar en negocios de cara al público con la mejor de sus sonrisas.

La protagonista será la inteligencia artificial física, que busca dar la capacidad a robots o vehículos de percibir e interactuar con el mundo en tiempo real.

