SUCESOS
Una conductora atropella en Sevilla a un hombre y circula con el cadáver atrapado

El ministro Óscar Puente explica los planes para lograr los 350 km/h en el AVE Madrid-Barcelona

El viaje de Sevilla a Barcelona se reducirá a 4 horas y media cuando el AVE Madrid-Barcelona alcance 350 km/h

El ministro Óscar Puente en la presentación de las actuaciones para que el AVE Madrid Barcelona alcance 350km/h / Europa Press
Ministerio de Transportes

17 de noviembre 2025 - 14:21

También te puede interesar

Lo último

stats