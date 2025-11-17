El viaje de Sevilla a Barcelona se reducirá a 4 horas y media cuando el AVE alcance 350 km/h

El ministro Óscar Puente en la presentación de las actuaciones para que el AVE Madrid-Barcelona circule a 350 km/h

El ministro de Transportes Óscar Puente ha anunciado este lunes actuaciones para aumentar a 350 Km/h la alta velocidad Madrid-Barcelona, lo que reducirá los tiempos entre ambas ciudades a menos de 2 horas. Cuando eso suceda el viaje entre Sevilla y Barcelona se reducirá a 4 horas y media, frente a las seis horas que dura el trayecto actualmente.

El plan del ministerio es empezar con la renovación de la línea Madrid-Barcelona cuando concluya la reforma de la línea Madrid-Sevilla, es decir, a finales de 2026.

Se trata de una licitación por 2,3 millones de euros (IVA incluido) del contrato para desarrollar dos estudios de viabilidad que tienen el objetivo de analizar actuaciones de mejora de la línea de alta velocidad (LAV) Madrid-Barcelona para aumentar la velocidad de este corredor a 350 Km/h y reducir la distancia entre ambas ciudades a menos de 2 horas.

El ministro ha señalado que el trazado de la alta velocidad Madrid-Barcelona ya permite ir a 350 km/h.

Los estudios incluyen nuevas variantes de acceso a ambas capitales y la ejecución de dos nuevas estaciones de alta velocidad en Parla y en el Prat de Llobregat. Puente ha informado de estos estudios en un Desayuno Informativo celebrado este lunes en Madrid, organizado por Europa Press.

Uno de esos estudios analizará en dos fases la mejora de la LAV Madrid-Barcelona-Frontera francesa y nuevas variantes de acceso a Madrid y Barcelona y, el otro, la viabilidad de la estación El Prat de Llobregat AV.

El ministro ha señalado que “esto tendrá repercusión en el conjunto de toda la red de nuestro país, porque afecta a los tránsitos de toda España. Estamos ante una actuación de carácter estratégico para el futuro del transporte ferroviario en España”.