Muere a los 112 años Angelina Torres Vallbona, la mujer más longeva de España

La supercentenaria Angelina Torres Vallbona, que hasta el presente estaba considerada como la mujer más longeva de España, ha fallecido a los 112 años de edad, han informado fuentes de la familia.

Nacida el 18 de marzo de 1913 en el pueblo de Bellvís (Lleida), Angelina Torres vivía desde que era pequeña en Barcelona, cerca de la Sagrada Familia.

Según el portal especializado Longeviquest, Torres era la española de más edad en vida desde enero de 2025, tras los fallecimientos de la también catalana Maria Branyas (117) y la aragonesa Piedad Loriente Pérez (113 años).